باكستان: 2258 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت باكستان، تسجيل 53 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات في أنحاء البلاد جراء الفيروس إلى 13 ألفا و377 حالة حتى اليوم الخميس.

وأعلن المركز الوطني للقيادة والعمليات في أحدث إحصاء لعدد المصابين، تسجيل 2258 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، لترتفع بذلك حصيلة المصابين في البلاد إلى 597 ألفا و497 حالة، بحسب ما ذكرته صحيفة "ذا إكسبريس تريبيون" الباكستانية اليوم.

وأجرت باكستان حتى الآن تسعة ملايين و360 ألفا و202 اختبار للكشف عن الفيروس، بينها 42 ألفا و164 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وتعافى 1276 من المصابين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، لترتفع بذلك حصيلة المتعافين في أنحاء البلاد إلى 566 ألفا و492 شخصا.