 مقتل 10 أشخاص واختطاف 100 آخرين من موقع للتعدين في شمال غرب نيجيريا - بوابة الشروق
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مقتل 10 أشخاص واختطاف 100 آخرين من موقع للتعدين في شمال غرب نيجيريا

د ب أ
نشر في: الخميس 11 مارس 2021 - 3:09 ص | آخر تحديث: الخميس 11 مارس 2021 - 3:09 ص

قال مسؤول حكومي محلي إن ما لا يقل عن 10 أشخاص قتلوا وجرى اختطاف 100 آخرين من موقع للتعدين في شمال غرب نيجيريا.

واختطفت مجموعة مسلحة مجهولة عمال المناجم في بلدة أنكا بولاية زامفارا يوم 26 فبراير - في نفس اليوم الذي تم فيه اختطاف حوالي 300 فتاة من مدرستهن في بلدة جانجبي (70 كيلومترا)، حسبما قال أمير أنكا، الطاهر أحمد لمسؤولين حكوميين خلال إفادة أمنية.

وحصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على مقطع فيديو اليوم الأربعاء يلقي فيه أحمد كلمة أمام الاجتماع في جوساو عاصمة ولاية زامفارا أمس الثلاثاء.

وفي حين تم الإعلان عن اختطاف التلميذات والإفراج عنهن لاحقًا في وسائل الإعلام، كانت كلمة أحمد هى المرة الأولى التي تتم فيها الإشارة علنًا إلى اختطاف عمال المناجم.

وحضر الاجتماع الأمني ​​رئيس أركان الدفاع النيجيري الجنرال لاكي إيرابور.

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