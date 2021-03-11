ألمانيا تعلن اعتزامها عدم تعليق التطعيم بلقاح استرازينيكا

أعلن معهد باول-إرليش في مدينة لانجن الألمانية، مساء اليوم الخميس، أن ألمانيا لا تعتزم تعليق التطعيم ضد كورونا بلقاح استرازينيكا.

وأوضح المعهد أنه لا توجد أدلة حتى الآن على وجود علاقة سببية بين حالة الوفاة التي وقعت في الدنمارك بكوفيد-19 وبين اللقاح الذي تنتجه شركة استرازينيكا البريطانية السويدية.

وأضاف المعهد أن الوكالة الأوروبية للأدوية بعد إجراء مراجعة أولى "متمسكة بالتقييم الإيجابي للقاح استرازينيكا المصرح به".

كانت الدنمارك قررت تعليق التطعيم بلقاح استرازينيكا مؤقتا على إثر ورود تقارير تحدثت عن حدوث حالات تجلط دموي خطيرة لأشخاص تناولوا اللقاح كما ورد تقرير عن وقوع وفاة محتملة.

وأعلنت السلطات الصحية في الدنمارك أنها لا يمكنها أن تؤكد حتى اللحظة الراهنة ما إذا كانت هناك علاقة بين اللقاح وحالات التجلط الدموي، وسيستغرق التوقف 14 يوما مبدئيا وفقا للبيانات الصادرة عن السلطات الصحية الدنماركية.

وحسب الوكالة الأوروبية، فقد تم الإبلاغ حتى العاشر من مارس الجاري عن حدوث 30 حالة من حالات " الانصمام الخثاري" بين نحو 5 ملايين شخص تم تطعيمهم بلقاح استرازينيكا في الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن هذه النسبة ليست أكثر من مصادفة على الصعيد الإحصائي وأنها تحدث حتى بدون إجراء تطعيم بين السكان.

وكتب المعهد الألماني أنه لا يوجد في الوقت الراهن " دليل على أن التطعيم تسبب في هذه الأمراض" وأضاف " وبالتوافق مع الوكالة الأوروبية للأدوية، فإن فائدة التطعيم تفوق من وجهة نظر المعهد المخاطر المعروفة".

يذكر أن لقاح استرازينيكا يتم استخدامه في ألمانيا حتى الآن بصورة أقل من لقاح بيونتيك/فايزر، وقد أحصى أحدث تقرير سلامة لمعهد باول إرليش عدد من تم تطعيمهم بلقاح استرازينيكا حتى السادس والعشرين من فبراير الماضي بـ363 ألف و645 شخصا، مقابل 4ر5 مليون شخص تم تطعيمهم بلقاح بيونتيك/فايزر، بينما بلغ عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم بلقاح موديرنا 168 ألف و189 شخصا.