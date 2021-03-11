«الصحة المكسيكية»: تسجيل 6675 إصابة و699 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية تسجيلها 6675 إصابة و699 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، التي تواجه مستويات عالية للمتوفين جراء الجائحة.

وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة أوردتها قناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الخميس، بارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 6675 لتصل إلى مستوى 2144558 حالة.

و ذكرت الوزارة أنها رصدت خلال اليوم الماضي 699 وفاة ناجمة عن المرض، ليترفع عدد ضحايا الجائحة في المكسيك إلى 192،488 شخصا، بنسبة وفيات تصل إلى 8.97%، وهو ما يمثل أحد أعلى المستويات في العالم.

وتعتبر المكسيك الدولة الـ13 عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، لكنها تحتل المرتبة الـ3 من حيث حصيلة ضحايا المرض.

وأعرب المسؤولون الصحيون في المكسيك عن قلقهم من وتيرة بطيئة لتزويد البلاد باللقاحات في الوقت الذي تدخر فيه الدول الغنية احتياطات كبيرة لها.

وفي الوقت نفسه أشار ممثلو قطاع الصحة مرارا إلى أن الأعداد الحقيقية للإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا في البلاد قد تكون أعلى بكثير من الحصيلة الرسمية.