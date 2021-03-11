سفارة اليابان بالقاهرة تحيي الذكرى الـ10 لزلزال توهوكو

وجهت السفارة اليابانية في القاهرة، اليوم الخميس، رسالة شكر وتقدير من الشعب الياباني إلى الشعب المصري، بمناسبة الذكرى العاشرة لضحايا زلزال شرق اليابان الكبير الذى وقع في 11 مارس 2011، والدعم الذي قدمه الشعب المصري لليابان في تلك الفترة.



وتقدمت السفارة - في بيان لها - مجددًا بالصلوات القلبية من أجل أرواح الضحايا وخالص التعازي لجميع المتضررين من الكارثة، معربة عن خالص الشكر والامتنان تجاه الشعب المصري على دعمه الحار، عبر التبرعات التي بلغت 693.550 جنيهًا مصريًا في حينها ورسائل التعازي والمواساة.



وأوضحت السفارة أن اليابانيين لن ينسوا أبدًا أن المصريين بالرغم من هذه الفترة العصيبة، قدموا دعمًا حارًا لليابان التي تعاني من الزلزال، كما استمروا في إرسال رسائل الدعم والتشجيع من خلال الحفلات الموسيقية لإحياء ذكرى الضحايا وغيرها حتى بعد الزلزال.



كما وجهت السفارة رسالة دعم وتشجيع لجميع المتضررين من الكارثة، وشكر والتقدير من الشعب الياباني إلى الشعب المصري.



وقالت السفارة إن الأمر لا يقتصر على الكوارث الطبيعية فحسب، بل نحن الآن نواجه تحديات جديدة متمثلة في العدوى بفيروس كورونا المستجد المنتشرة في جميع أنحاء العالم، مشيرة إلي أنه انطلاقًا من روح "إعادة بناء المجتمع بشكلٍ أفضل"، ستبذل كل من مصر واليابان قصارى جهدهما للتغلب على هذه الأزمة، ولجعل عام 2021، عامًا مشرقًا.



من جهته، تحدث السفير الياباني بالقاهرة نوكي ماساكي عن تجربته في وقت الزلزال قبل 10 سنوات قائلًا: "قبل 10 سنوات من الآن، وعندما كنت مسؤولاً عن ملف التغير المناخي والصحة العالمية بطوكيو، تعرضت أنا شخصيًا لهزة أرضية عنيفة داخل مكتبي، وانتابني شعور بالصدمة عند رؤية الأضرار الناجمة عن الزلزال والتسونامي.



وأضاف: "في ذلك الوقت العصيب، كانت رسائل الدعم من أصدقائنا بمثابة حافز وتشجيع كبير لنا".



وكانت منطقة توهوكو في اليابان قد تعرضت في 11 مارس 2011، لزلزال بقوة 9 ريختر، مما أسفر عن مقتل ما يقرب من 20 ألف شخص بسبب الأضرار الناجمة عن الزلزال والتسونامي.