 محافظة الجيزة: إصدار تراخيص البناء بالقرى والنجوع وفقا لقانون البناء لسنة 2008 - بوابة الشروق
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محافظة الجيزة: إصدار تراخيص البناء بالقرى والنجوع وفقا لقانون البناء لسنة 2008

أرشيفية
أرشيفية

نشر في: الخميس 11 مارس 2021 - 9:21 م | آخر تحديث: الخميس 11 مارس 2021 - 9:21 م

أعلنت محافظة الجيزة، عن إصدار تراخيص البناء بالقري والعزب والنجوع بالمحافظة وفقاً لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008.

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