محافظة الجيزة: إصدار تراخيص البناء بالقرى والنجوع وفقا لقانون البناء لسنة 2008

خرج قبلها بدقائق.. العناية الإلهية تنقذ شابا قبل انهيار منزل في الدقهلية

انتشال جثة صياد غرق داخل بحيرة المفيض بمركز باريس في الوادى الجديد

وفاة معاون مباحث قسم أول العاشر من رمضان

إصابة شخصين إثر سقوطهما من أعلى سقالة في رشيد بالبحيرة