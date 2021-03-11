محافظة الجيزة: إصدار تراخيص البناء بالقرى والنجوع وفقا لقانون البناء لسنة 2008

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أعلنت محافظة الجيزة، عن إصدار تراخيص البناء بالقري والعزب والنجوع بالمحافظة وفقاً لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008.