حاكم ولاية هاواي يعلن حالة الطوارئ بعد فيضانات عارمة

أعلن حاكم ولاية هاواي بالولايات المتحدة حالة طوارئ بعد هطول أمطار غزيرة تسببت في فيضانات عارمة ضربت اثنتين من الجزر الرئيسية بالولاية.

وقال الحاكم ديفيد إيج، إنه بعدما شهدت بعض المناطق أمطار وصل ارتفاعها إلى ما بين قدم وقدمين في أقل من أربع وعشرين ساعة، فاضت السدود، وتم الإبلاغ عن انهيارات طينية، كما دمرت منازل، وانهار جسر وانقطع التيار الكهربي عن الآلاف، واضطر الكثيرون إلى إخلاء منازلهم في ماوي وأواهو.

وقال الحاكم في تغريدة: "وقعت للتو إعلان طوارئ في ولاية هاواي بعدما تسببت الأمطار الغزيرة والفيضانات في أضرار جسيمة للممتلكات العامة والخاصة في أنحاء الجزر"، مضيفا أن الطوارئ ستستمر حتى غد الجمعة.

وأضاف عمدة ماوي، مايكل فيكتورينو، أنه لم يتم الإبلاغ عن وفيات أو إصابات حتى الآن.