بريطانيا تؤجل تطبيق قواعد فحص الواردات من الاتحاد الأوروبي

قال ميشيل جوف وزير شؤون مجلس الوزراء في بريطانيا اليوم الخميس إن الحكومة تعتزم تأجيل تطبيق قواعد فحص الواردات القادمة من دول الاتحاد الأوروبي المقررة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد، لتجنب حدوث اضطراب في إمدادات السلع خلال الصيف الحالي.

وأضاف جوف في بيان مكتوب للبرلمان البريطاني إنه سيتم أيضا تأجيل عمليات فحص المنتجات الغذائية، قائلا "استمعنا إلى الشركات التي قدمت مبررا قويا لحاجتها إلى مزيد من الوقت للاستعداد" لتطبيق هذه القواعد "وراعينا جدا الاضطراب الذي حدث ومازال يحدث بسبب جائحة فيروس كورونا".

ويطيل التأجيل من فترة تقييد يد حكومة بريطانيا بشأن فحص البضائع القادمة من الاتحاد - أكبر شريك تجاري لها - منذ أن أكملت انفصالها عن الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2020. في المقابل ، يفرض الاتحاد ضوابط جمركية كاملة على وارداته من بريطانيا، تسببت في تأخير دخول شحنات صادراتها إلى أسواقه وتراجع إيرادات الشركات وانخفاض حجم الصادرات البريطانية إليه.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الموعد الأصلي لبدء تطبيق قواعد فحص الواردات القادمة من الاتحاد الأوروبي كان نيسان/أبريل المقبل. ولكن قطاعي الفندقة والنقل في بريطانيا حذرا من أن القواعد الجديدة يمكن ان تؤدي إلى نقص في السلع الموجودة في الأسواق. وبناء على ذلك ،وقررت الحكومة البريطانيا تأجيل تطبيق هذه القواعد حتى تشرين أول/أكتوبر المقبل بحسب جوف.