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الحكومة السويسرية تتوقع تعافيا اقتصاديا سريعا

(د ب أ)
نشر في: الخميس 11 مارس 2021 - 3:14 م | آخر تحديث: الخميس 11 مارس 2021 - 3:15 م

توقعت أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية في سويسرا اليوم الخميس، أن يتعافى اقتصاد البلاد بوتيرة سريعة مع تخفيف تدابير احتواء جائحة كورونا، وذلك بعد تسجيل انكماش في الربع الأول.

وتوقعت أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3% في عام 2021 و بنسبة 3.3% العام المقبل. وقد تم الإبقاء على التوقعات للعام الجاري بينما عدلت التوقعات للعام القادم بعدما كانت نسبة النمو المتوقعة هي 3.1% .

ومن المتوقع أن يسجل الاقتصاد انكماشا كبيرا في الربع الأول من العام، إلا أن الأمانة استبعدت أن يكون هناك انهيار بقوة ذلك الذي تم تسجيله في الربيع الماضي.

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