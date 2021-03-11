جنوب أفريقيا تسجل أول فائض سنوي في الحساب الجاري منذ 18 عاما

سجلت جنوب إفريقيا في عام 2020، أول فائض سنوي في الحساب الجاري لها منذ ما يقرب من عقدين، حيث تم خفض الطلب على الواردات بسبب الانكماش الاقتصادي، كما ارتفعت قيمة صادرات الذهب بسبب ارتفاع أسعار السلعة.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للانباء عن تقرير نشر اليوم الخميس، لبنك جنوب إفريقيا الاحتياطي، إن ميزان الحساب الجاري، وهو أوسع مقياس للتجارة في السلع والخدمات، حقق فائضا بنسبة 2.2% من إجمالي الناتج المحلي، بواقع 108.2 مليار راند (3ر7 مليار دولار)، بالمقارنة مع عجز بنسبة 3% في عام 2019.

ويشار إلى أنه أول فائض سنوي في الحساب الجاري يتم تسجيله منذ عام 2002، عندما كان ميزان الحساب الجاري الإيجابي يمثل 0.9% من إجمالي الناتج المحلي.

في الوقت نفسه، ذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن إجمالي الناتج المحلي انكمش في عام 2020 بنسبة 7%، بالمقارنة مع زيادته بنسبة 0.2% في عام 2019، وذلك بحسب تقرير صدر أمس الاول الثلاثاء عن مكتب الإحصاء في العاصمة بريتوريا.

وانكمش إجمالي الناتج المحلي بنسبة 4.1% على أساس سنوي في الربع الرابع من العام، ما يعني أن الإنتاج مازال منخفضا عن عام 2019.