فتح الفلسطينية تقرر فصل ناصر القدوة بعد تشكيله قائمة انتخابية مستقلة

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أعلنت حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الخميس، فصل عضو لجنتها المركزية ناصر القدوة بعد تشكيله قائمة انتخابية مستقلة.

وبررت اللجنة المركزية لفتح، في بيان صحفي، قرار فصل القدوة بـ"تجاوزه النظام الداخلي لحركة فتح وقراراتها والمس بوحدتها".

وقالت اللجنة إنها قررت فصل القدوة من عضويتها ومن الحركة في اجتماعها الأخير الذي انعقد في رام الله يوم الاثنين الماضي، ومنحته مهلة 48 ساعة للتراجع عن مواقفه المعلنة.

وأضافت أنه "بعد فشل الجهود كافة التي بذلت معه (القدوة) من الاخوة المكلفين بذلك، والتزاما بالنظام الداخلي وبقرارات الحركة، وحفاظا على وحدتها فإنها تعتبر قرارها بفصله نافذا من تاريخه".

ويعد القدوة، 67 عاما، من قيادات فتح البارزة وهو ابن شقيقة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات وسبق أن شغل منصب مندوب فلسطين الدائم في الأمم المتحدة ووزير أسبق للخارجية في السلطة الفلسطينية.

وانتخب القدوة عضوا في اللجنة المركزية لفتح عام 2009 لكنه عرف بعلاقات متوترة مع الرئيس عباس في الأعوام الأخيرة.

وكان القدوة أعلن قبل أسبوع عزمه خوض الانتخابات بقائمة انتخابية مستقلة عن فتح تحت اسم "الملتقى الوطني الديمقراطي الفلسطيني".

وقال القدوة إنه "قاطع الاجتماعات الأخيرة للجنة المركزية لفتح بسبب إحساسي بأنني لن استطيع التأثير، لذلك لا فائدة من الحضور".

وأكد القدوة أنه طلب من عضو اللجنة المركزية لفتح المعتقل لدى إسرائيل مروان البرغوثي الانضمام لقائمته، مشيرا إلى أنه ينتظر الرد على ذلك.

وكان مقربون من البرغوثي أعلنوا مؤخرا عزمه الترشح للانتخابات الرئاسة علما أنه معتقل منذ 18 عاما ويقضي حكما بالمؤبد بعد أن اتهمته إسرائيل بالمسؤولية عن هجمات مسلحة ضدها.

وحال تمسك البرغوثي بموقفه، فإنه سيشكل المنافس الأبرز للرئيس عباس، 86 عاما، الذي لم يفصح حتى الآن عن موقفه الرسمي بشأن خوض الانتخابات الرئاسية من عدمه.

وأصدر عباس منتصف يناير الماضي مرسوما بإجراء انتخابات تشريعية في مايو المقبل ورئاسية في يوليو وذلك لأول مرة منذ عام 2006.