قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم الخميس، إن الملكة إليزابيث ستتولى مسئولية تداعيات الحلقة التليفزيونية التي ظهر خلالها حفيدها الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل، هذا الأسبوع.

وفتحت ميجان ماركل، يوم الاثنين الماضي، النار على القصر الملكي، خلال بث المقابلة التليفزيونية مع المذيعة العالمية أوبرا وينفري، حيث فجرت مفاجأة عن حياتها داخل القصر الملكي التي أصابتها برغبة شديدة في الانتحار: "كنت أسير يوما ما في القصر، وحاولت الانتحار، الحياة داخل القصر الملكي ليست كما يعتقد الناس.. القصر عنصري".

وأضافت ميجان -ذات الأصول الإفريقية- إن العائلة الملكية حرمت ابنها "آرتشي" من لقب أمير، بسبب مخاوف بشأن لون بشرته المحتمل، مشيرة إلى إخبارها بأن ابنها لن يحصل على حماية شرطية، فيما رفض الأمير هاري الكشف عمن أدلى بهذا التعليق العنصري.

وذكرت الصحيفة، أن ميجان قالت إن العائلة الملكية كانت لديها مخاوف بشأن مدى قتامة لون بشرة "آرتشي" قبل ولادته، لأنه نتاج عرقين مختلفين، فالأمير هاري من أصحاب البشرة البيضاء، وهي ذات أصول إفريقية، فيما رفضت الإفصاح عن اسم الشخصية الملكية التي أجرت حوارا مع هاري بشأن لون بشرة "آرتشي".

وبحسب الصحيفة، فمن المقرر أن تجري الملكة حوارا مع هاري، عبر الهاتف، خلال الأيام القليلة المقبلة، لحل عقبات التصريحات النارية ضد القصر.

وستجري الملكة حوارها، في ظل استمرار "ترنح" كبار أفراد العائلة المالكة، بعد سلسلة من المزاعم المتفجرة من قبل الزوجين، وهو ما جعل الملكة تصدر قرارها بمنع موظفي القصر من مناقشة الموقف علنًا، حتى تتواصل مع حفيدها وزوجته في كاليفورنيا بأمريكا، حيث يعيش الزوجان، بعد مغادرة القصر وتنازلهما عن الألقاب الملكية العام الماضي.

يذكر أن الأمير هاري ابن الأميرة الراحلة ديانا، قد فجر مفاجأة صادمة عندما قال إنه يخشى أن تلقى زوجته ميجان نفس مصير أمه -دون توضيح- مضيفا أن أبيه تشارلز ولي العهد، وأخيه الأمير ويليام، يعيشان مقيدان داخل حدود القصر الملكي، ولا يستطيعان التحكم أو التخلص من ذلك، وهو ما أثار ضجة كبيرة داخل المملكة.

وما زاد الطين بلة، هو تعبير ميجان عن "ألمها" خلال المقابلة، بعد أن حرم المسئولون، "آرتشي"، من لقب أمير، واتهمت قصر باكينجهام بالإخفاق في حمايته، بعد عدم الموافقة على توفير أمن له على مدار اليوم.

فيما وصف هاري، المحادثة التي أجرتها الشخصية الملكية معه بشأن لون بشرة ابنه بـ"الغريبة"، قائلا إنها أصابته بـ"الصدمة"، لكنه رفض الكشف عما قيل في المحادثة، وقال: "لن أفصح عن هذه المحادثة أبدا".