حركة طالبان تسيطر على منطقة بشمال أفغانستان



قال مسؤولون، اليوم الخميس، إن حركة طالبان سيطرت على منطقة بإقليم فارياب بشمال أفغانستان.



وقال العضوان بمجلس الإقليم عبد المنان قاتيه ومحمد نادر سعيدي إنه بعد حصار استمر 20 يوما، سيطرت طالبان على مبنى منطقة المار.



وقال المسؤولون، إن أفراد القوات الأمنية الذين كانوا محاصرين في المبنى فروا في سيارة عسكرية مع استمرار إطلاق مسلحي طالبان النار عليهم.



وقال عضو بمجلس الإقليم إن فردا من أفراد الشرطة اختفى خلال الاشتباكات، مضيفا أنه لا يعرف ما إذا كانت حركة طالبان احتجزته أو قُتل أثناء الفرار.



وقال المسؤول إن العملية البرية التي بدأها الجيش منذ 10 أيام في المنطقة لم تنجح حتى الآن، مضيفا أن عملية جوية بدأت.



من ناحية أخرى، رفضت وزارة الدفاع فكرة أن المنطقة سقطت في أيدي طالبان، قائلة إن الجيش أجرى عملية وقام بتمشيط مساحة كبيرة.



ووفقا لبحث لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) في أغسطس الماضي، فإن حركة طالبان تسيطر بالكامل على 33 من بين 388 منطقة بأفغانستان.