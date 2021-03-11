ارتفع سعر سهم شركة هيبي سيتونج نيو ميتال متريال الصينية للصناعات المعدنية بنسبة 9. 8% في الوقت الذي ارتفع فيه مؤشر بورصة شنغهاي المجمع للأسهم الصينية خلال تعاملات اليوم الخميس.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى ارتفاع سعر السهم اليوم إلى 37ر15 يوان، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ أن سجل 12. 14 يوان يوم 10 ديسمبر الماضي.

وكان السهم هو الأفضل أداء اليوم بين الأسهم المناظرة، في الوقت الذي ارتفع فيه مؤشر شنغهاي المجمع بنسبة 7. 1% في حين ارتفع مؤشر إم.إس.سي.آي أيه.سي آشيا باسيفيك الأوسع نطاقا بنبة 8ر0%.

بلغ إجمالي حجم التداول على سهم الشركة اليوم 7. 19 مليون سهم بما يعادل نحو 5 أمثال متوسط حجم التداول اليومي خلال العشرين يوما الماضية حيث يبلغ 88. 3 مليون سهم.

وكان سهم الشركة الصينية قد تراجع بنسبة 2. 1% من قيمته خلال الـ 52 أسبوعا الماضية، مقابل ارتفاع مؤشر بلومبرج للشركات المماثلة بنسبة 1. 4% وارتفاع مؤشر شنغهاي المجمع بنسبة 15% خلال الفترة نفسها.