السعودية تسجل 390 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 390 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع الإجمالي في المملكة منذ بدء انتشار الوباء إلى 381 ألفًا و348 إصابة.

وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته قناة "الإخبارية" السعودية، اليوم الخميس - أنه تم تسجيل 267 حالة تعافٍ جديدة من الفيروس؛ ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 371 ألفًا و850 حالة، فيما تم تسجيل 6 وفيات جديدة جراء الإصابة بالفيروس؛ ليصل الإجمالي إلى 6 آلاف و551 حالة.

من جهتها.. أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية في السعودية إغلاق 11 مسجدًا بعد ثبوت إصابات بفيروس كورونا بين المصلين.