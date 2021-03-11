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السعودية تسجل 390 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أ ش أ
نشر في: الخميس 11 مارس 2021 - 3:27 م | آخر تحديث: الخميس 11 مارس 2021 - 3:27 م

أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 390 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع الإجمالي في المملكة منذ بدء انتشار الوباء إلى 381 ألفًا و348 إصابة.

وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته قناة "الإخبارية" السعودية، اليوم الخميس - أنه تم تسجيل 267 حالة تعافٍ جديدة من الفيروس؛ ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 371 ألفًا و850 حالة، فيما تم تسجيل 6 وفيات جديدة جراء الإصابة بالفيروس؛ ليصل الإجمالي إلى 6 آلاف و551 حالة.

من جهتها.. أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية في السعودية إغلاق 11 مسجدًا بعد ثبوت إصابات بفيروس كورونا بين المصلين.


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