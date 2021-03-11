ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة داخل صيدليات بدمياط

تمكنت حملة مكبرة مشتركة من إدارات العلاج الحر ومكافحة العدوى والجودة والتعاون، بمديرية الصحة بدمياط، وضباط كل من مباحث التموين ومكتب مكافحة المخدرات؛ من ضبط صيدليتين تقوم إحداهما ببيع أدوية مهربة والأخرى تبيع أدوية غير مسجلة وأقراص مخدرة.

وبالتنسيق مع مباحث التموين، برئاسة المقدم أحمد عبد الباقي رئيس مباحث التموين بدمياط تم ضبط صيدلية غير مرخصة يديرها ممرض وبالتفتيش وجد بها 20 ألف قرص، و800 زجاحة أشربة، و2500 أمبول، و100 من الخيوط الجراحية، و1000 زجاحة محلول و1000 قرص أدوية مهربة وغير مسجل بوزارة الصحة و600 قرص تحتوي على مادة البريجابالين بدون فواتير وكميات كبيرة من المستلزمات منتهية الصلاحية.

وبالتنسيق مع ضباط مكافحة المخدرات بقيادة كل من العقيد هاني صلاح و الملازم أول بهاء جبر للتفتيش على إحدى الصيدليات تم ضبط 30 قرص ترامادول 1270 قرصًا من الأدوية المهربة وغير المسجلة بوزارة الصحة و500 قرص دواء مؤثر على الحالة النفسية بدون فواتيرو660 من ادوية وزارة الصحة غير المصرح ببيعها للجمهور و400 قرص أدوية عينات مجانية ممنوع تداولها في الصيدليات العامة.

وبتفتيش بعض العيادات والمراكز الطبية بصحبة إدارة العلاج الحر تم ضبط 600 أمبول و120 فيال غير مسجل بوزارة الصحة وكواشف معملية منتهية الصلاحية و شرائط تحليل منتهية الصلاحية (200 شريط ) و في بعض الصيدليات العامة تم التفتيشو ضبط 175 أمبولًا منتهي الصلاحية و1300 قرص ادوية مؤثرة على الحالة النفسية بدون فواتير و1500 قرص أدوية مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة و250 قرص مستحضرات مخالفة للمواصفات القياسية وتم تحريز جميع المضبوطات وعمل المحاضر اللازمة لذلك.