كمبوديا تسجل أول حالة وفاة مرتبطة بكورونا



سجلت كمبوديا اليوم الخميس، أول حالة وفاة مرتبطة بالاصابة بفيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد -19".



وقالت وزارة الصحة في بيان لها إن الحالة لرجل كمبودي"50 عاما" توفي صباح اليوم الخميس في مستشفى "خمير سوفييت فريندشيب" بالمدينة.



وكان قد تم تشخيص إصابة الرجل بمرض "كوفيد -19" في 27 من فبراير الماضي.



وكان يعمل سائقا لدى مواطن صيني في مدينة سيهانوكفيل الساحلية، وقد أصيب هو أيضا بفيروس كورونا.



ويشار إلى أن الحالتين مرتبطتين بموجة من تفشي الاصابات، معروفة في كمبوديا باسم "حدث العشرين من فبراير"، وهو التاريخ الذي شهد اكتشاف الاصابات لأول مرة.



وأمرت السلطات الكمبودية بغلق المدارس وأماكن الترفيه وبعض الشركات، مما أدى إلى تضرر أكثر من 10 آلاف شخص بسبب إغلاق المواقع المرتبطة بتفشي الاصابات.



وقد أقر مجلس الشيوخ في كمبوديا اليوم الخميس، قانونا لتطبيق إجراءات أكثر صرامة لمكافحة تفشي "كوفيد -19"، ولمواجهة الأشخاص الذين يعرضون الصحة العامة للخطر من خلال انتهاك قرارات مكافحة الفيروس.