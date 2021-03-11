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فيديو.. الصحة: كنا واضحين مع المصريين في كل ما نقوله حول كورونا

الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا
الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا
أسماء الدسوقي
نشر في: الخميس 11 مارس 2021 - 10:52 م | آخر تحديث: الخميس 11 مارس 2021 - 10:55 م

أرجع الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، سبب ضعف الإقبال على تلقي لقاح كورونا، إلى خوف الناس من كل ما هو جديد.

وقال حسني، في مداخلة هاتفية لبرنامج «المصري أفندي»، الذي يقدمه الإعلامي محمد علي خير عبر فضائية «المحور»، مساء اليوم الخميس، أن اللجنة كانت واضحة للغاية مع المصريين في كل ما تقوله لهم حول فيروس كورونا.

وأضاف أنه لا يوجد حتى الآن دواء شافي لكورونا، لكن هناك بروتوكولات دوائية ناجحة في السيطرة على أعراض المرض وتحسين نسبة الشفاء وتقليل نسب الوفيات، مؤكدًا أن اللقاح هو الأمل في العودة للحياة الطبيعية.

وطمأن رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المواطنين، قائلًا إن لقاح كورونا فعال وآمن، مدللًا على ذلك بأنه لا توجد وفيات نتيجة تلقي اللقاح.

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