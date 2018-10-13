الصين: عقد حوار استراتيجي على مستوى كبار الدبلوماسيين مع أمريكا 18 مارس

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان، اليوم الخميس، أن كبار الدبلوماسيين الصينيين سيعقدون حوارا استراتيجيا رفيع المستوى مع نظرائهم الأمريكيين في "آلاسكا" بالولايات المتحدة الأمريكية يومي 18 و19 مارس الجاري.

وقال جيان- في تصريح اليوم- إنه وبدعوة من الولايات المتحدة الأمريكية، يجري رئيس مكتب اللجنة المركزية للشؤون الخارجية يانج جيه تشي وعضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني وانج يي حوارا استراتيجيا رفيع المستوى مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ومستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي جيك سوليفان يومي 18 و19 مارس".

وأضاف جيان أن عددا من كبار الدبلوماسيين الصينيين والأمريكيين أرسلوا إشارات إيجابية للحوار منذ تولي الرئيس الأمريكي بايدن منصبه، مشيرا إلى أن الرئيس الصيني شي جين بينج ونظيره الأمريكي جو بايدن أجريا محادثة هاتفية ناجحة بمناسبة عشية رأس السنة القمرية الصينية، واتفقا على إبقاء قنوات الحوار مفتوحة بين الصين والولايات المتحدة".