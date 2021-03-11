الاتحاد الإفريقي يثمن المسعى المصري الصادق للوصول إلى حل متوازن لقضية سد النهضة

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الخميس، اتصالًا هاتفيًا مع فيليكس تشيسيكيدي، رئيس جمهورية الكونغو، والرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي.

وصرح بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وكذلك التباحث حول مستجدات قضية سد النهضة، حيث ثمن الرئيس تشيسيكيدي من جانبه المسعى المصري الصادق والحثيث للوصول إلى حل متوازن لقضية سد النهضة يراعي مصلحة الأطراف كافة.

وأكد الرئيس السيسي الموقف المصري الثابت بضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد قبل موسم الأمطار المقبل، وذلك لحفظ حقوق دول المصب المائية، وحفاظًا على الاستقرار الاقليمي، مشيرًا إلى دعم مصر للمقترح السوداني بتشكيل رباعية دولية تحت رئاسة الاتحاد الإفريقي للتوسط في تلك القضية.

وعلى صعيد العلاقات الثنائية، شدد الرئيس على اعتزاز مصر بعلاقات الصداقة والتعاون التي تجمعها بالكونغو الديمقراطية، وحرصها على تطوير تلك العلاقات على الأصعدة كافة، بما في ذلك مواصلة نقل الخبرات وبناء القدرات الكونغولية في جميع المجالات، إلى جانب دعم القطاعات التنموية بها، فضلًا عن تعزيز التنسيق الوثيق بين البلدين بشأن الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل، خاصةً في ضوء الرئاسة الكونغولية الحالية للاتحاد الإفريقي.

من جانبه، أكد الرئيس تشيسيكيدي حرص الكونغو الديمقراطية على الارتقاء بالتعاون مع مصر في مختلف المجالات، خاصةً في ظل الدور المحوري لمصر على مستوى القارة في صون الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية، وتقدير بلاده لمواقف مصر ومساندتها للكونغو الديمقراطية في المحافل الإقليمية والدولية، وكذا لجهود التنمية فيها، لاسيما من خلال ما تقدمه من دعم فني وبناء للكوادر والقدرات الكونغولية.

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