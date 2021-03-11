الدولار يفقد 5 قروش أمام الجنيه في آخر تداولات الأسبوع

انخفض متوسط سعر الدولار، اليوم الخميس، بالبنوك المصرية على رأسها (البنك الأهلي - بنك مصر - التجاري الدولي)، مسجلًا أكبر تراجع له في البنك التجاري الدولي بقيمة 5 قروش، ليسجل أقل سعر له بختام تعاملات الأسبوع مدعوما بالتقييمات الإيجابية للاقتصاد المصري من قبل مؤسسات التصنيف العالمية.

وانخفض سعر الدولار اليوم بالبنك التجاري الدولي CIB بقيمة 5 قروش دفعة واحدة ليسجل 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه بختام تعاملات اليوم، وذلك مقابل مستوى سعر 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه بمستهل تعاملات اليوم.

كما تراجع سعر الدولار بقيمة قرش في كلا من البنك الأهلي المصري وبنك مصر ليسجل 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع بختام تعاملات اليوم الخميس، وذلك مقابل مستوى سعر 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع بمستهل تعاملات اليوم.

وجاء تحسن أداء الجنيه المصري مقابل العملة الأمريكية كنتيجة إيجابية لتحسن التدفقات النقدية من العملات الصعبة على البنوك وارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية وارتفاع استثمارات الأجانب في أذون الخزانة، أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع الاحتياطي النقدي بنهاية فبراير الماضي إلى 40.2 مليار دولار، بزيادة تقدر بـ100 مليون دولار عن الشهر السابق.

وشهد الجنيه المصري تحسنًا ملحوظًا أشادت به المؤسسات الدولية رغم أزمة كورونا على عكس التوقعات، إذ سجل 15.74 جنيه بنهاية عام 2020.