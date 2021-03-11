تونس تبحث مع بريطانيا وألمانيا وفرنسا أهم القضايا الإقليمية والدولية

بحث عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، اليوم الأربعاء، مع كل من سفير مملكة بريطانيا بتونس إدوارد أوكدن، و سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بتونس بيتر بروغل، ونائبة السفير الفرنسي بتونس فاتن بن هبيلص-فت أهم القضايا الإقليمية والدولية.

وأعرب الجرندي، بحسب بيان وزارة الشؤون الخارجية التونسية، عن ارتياحه لمستوى التعاون والتنسيق مع كل من بريطانيا وألمانيا وفرنسا داخل مجلس الأمن، معبرا عن استعداد تونس لمواصلة جهودها داخل المنظمات الإقليمية والدولية، وكذلك على المستوى الثنائي من اجل خدمة قضايا الأمن والسلم الدوليين.

ونوه الجرندي بالمناخ الإيجابي الذي أصبحت تشهده الساحة الدولية، وخاصة إعادة تفعيل آليات الدبلوماسية متعددة الأطراف، لاسيما البوادر والتطورات المشجعة لتنشيط المفاوضات من اجل إيجاد حل توافقي للملف النووي الإيراني، بما من شانه تعزيز دعائم الأمن والاستقرار في العالم.

وأكد وزير الخارجية التونسي أن بلاده ستواصل دورها في المساهمة في إيجاد حلول توافقية لمجمل القضايا الدولية عبر آليات الحوار والمفاوضات البناءة.

من جانبهم، عبر ممثلو بريطانيا وألمانيا وفرنسا عن تثمينهم للجهود التي تقوم بها تونس داخل مجلس الأمن الدولي، ومختلف المؤسسات الأممية الأخرى، لخدمة السلم والأمن الدوليين و تطلعهم لمواصلة التشاور والتنسيق حول أهم القضايا الإقليمية والدولية

ويندرج هذا اللقاء، وفقا للبيان، في إطار التشاور مع هذه البلدان الصديقة حول أهم المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك على المستوى الدولي والإقليمي في إطار عضوية تونس غير الدائمة بمجلس الأمن الدولي.