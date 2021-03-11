التحالف الدولي ينفذ 30 ضربة جوية ضد أوكار داعش شمالي العراق



أعلنت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم الخميس، أن طيران التحالف الدولي نفذ 30 ضربة جوية استهدفت مواقع وأوكار تنظيم داعش في سلسلة جبال قرة جوخ شمالي البلاد.



وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان صحفي اليوم ، إنه بالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة، يواصل جهاز مكافحة الإرهاب عملياته الناجحة والنوعية في مختلف قواطع العمليات لملاحقة بقايا عصابات داعش ودك أوكارهم، وبعد مجموعة من العمليات المتميزة والاستباقية.



وذكر البيان، أن قيادة العمليات الخاصة الثانية في جهاز مكافحة الارهاب شرعت بتنفيذ عملية خاصة في سلسلة جبال قره جوخ سبقها ٣٠ ضربة جوية لطيران التحالف الدولي، أسفرت عن تدمير عدد من الأوسكار وقتل مجموعة من الإرهابيين.



ووفق البيان، باشر طيران الجيش منذ الصباح الباكر بتقديم الإسناد الجوي القريب لهذه العملية التي جاءت بالتنسيق مع قوات البيشمركة في الطرف الشمالي من سلسلة جبال قره جوخ