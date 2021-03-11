مروة ناجي تروج لمسرحيتها الجديدة ألمظ وسي عبده

روجت المطربة مروة ناجي، لمسرحيتها الجديدة "ألمظ وسي عبده".

ونشرت ناجي الفيديو الترويجي للعرض المسرحي، عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، وعلقت:

"يستعد البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة عادل عبده لافتتاح ليالي العرض المسرحي ألمظ وسي عبده للمخرج مازن الغرباوي".

وتابعت: "العمل يتناول السيرة الذاتية لألمظ وعبده الحامولي، وذلك من خلال تسليط الضوء على تاريخهم الفني والغنائي، الذي كان بمثابة أيقونة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر".

يذكر أن المسرحية بطولة مروة ناجي، وائل الفشني، حسن العدل، محمد حسني، لبني الشيخ، إميل شوقي، محمد عمر، أحمد الشريف، نورهان صالح، طارق مرسي، عماد عبد المجيد، محمد الخيام، صابر عبد الله، محمد طلبة، والطفلة ملك مازن، ومشاركة خاصة بالأداء الصوتي لسيدة المسرح العربي الفنانة القديرة سميحه أيوب.

"ألمظ وسي عبده" تأليف وأشعار مصطفى سليم، إضاءة ابو بكر الشريف، ديكور محمد هاشم، أزياء مروة عودة، جرافيك محمد المأموني، مكياج لمياء محمود، تصميم الاستعراضات سالي أحمد، ألحان أحمد مصطفى، إنتاج البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة عادل عبده.