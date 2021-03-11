متحدث الوزراء الإسرائيلي يوضح سبب تأجيل زيارة نتنياهو للإمارات

أوضح المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي أوفير جندلمان، سبب تأجيل زيارة «نتنياهو» إلى الإمارات العربية المتحدة، قائلًا إن التأجيل متعلق بصعوبات طرأت على تنسيق مرور رحلته عبر الأجواء الأردنية.

وأضاف عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الخميس: «نبعت هذه الصعوبات كما يبدو من إلغاء زيارة ولي العهد الأردني إلى الحرم القدسي الشريف جراء اختلاف طرأ حول التدابير الأمنية التي تتخذ في هذا المكان المقدس».

وتابع: «هذا وأعلن الأردن خلال الساعة الأخيرة أنه يسمح بمرور طائرة رئيس الوزراء عبر الأجواء الأردنية ولكن بسبب التأخير في تلقي هذا الإعلان، اتفق رئيس الوزراء نتنياهو وولي عهد الإمارات الشيخ محمد بن زايد على تنسيق موعد آخر لزيارة رئيس الوزراء».