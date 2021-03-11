 عاجل.. وفاة 16 وإصابة 21 فى حريق مصنع العبور - بوابة الشروق
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عاجل.. وفاة 16 وإصابة 21 فى حريق مصنع العبور


نشر في: الخميس 11 مارس 2021 - 1:44 م | آخر تحديث: الخميس 11 مارس 2021 - 1:44 م

أعلنت الصفحة الرسمية لمحافظة القليوبية، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ارتفاع عدد ضحايا حريق مصنع العبور إلى 16 حالة وفاة و21 مصابا.


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