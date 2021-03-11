سلطنة عمان تسجل انخفاضا في الحوادث المرورية للعام الثامن على التوالي

أعلنت سلطنة عمان تسجيل انخفاضً في الحوادث المرورية خلال العام الماضي بنسبة 84% مقارنة بعام 2012.

ونقلت وكالة الأنباء العمانية، اليوم الخميس، عن العميد مهندس محمد بن عوض الرواس مدير عام المرور بشرطة عُمان السلطانية، قوله إن انخفاض الحوادث المرورية جاء للسنة الثامنة على التوالي نتيجة العمل الجماعي، وتعاون المجتمع بالالتزام بالأنظمة والقوانين المرورية مما ساهم في الحد بشكل كبير من الحوادث المرورية.

وأوضحت شرطة عُمان السلطانية أن إجمالي الحوادث المرورية في السلطنة بلغ في عام 2020، ألفًا و341 حادثًا، مقارنة بـ8 آلاف و208 حوادث في 2012.

وانخفض عدد الوفيات نتيجة للإجراءات التي اتخذتها شرطة عُمان السلطانية للحد من الحوادث المرورية من 1139 وفاة عام 2012 إلى 371 العام الماضي بنسبة بلغت 67%.

وبيّنت الشرطة أن أعداد الإصابات انخفضت من 4 آلاف و514 إصابة في عام 2012، إلى 1365 في العام الماضي، بنسبة بلغت 70%، بالرغم من ارتفاع عدد المركبات في السلطنة من 987 ألفًا و354 سيارة في عام 2012، إلى مليون و557 ألفًا و453 سيارة في العام الماضي.

وبينت الإحصائية الصادرة عن شرطة عُمان السلطانية أنه على الرغم من انخفاض عدد الحوادث ارتفع معدل الوفيات ليصل إلى 28 وفاة لكل 100 حادث، ومعدل الإصابات 102 إصابة لكل 100 حادث.