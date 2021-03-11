شرطة هيوستن الأمريكية تعلن مقتل 3 أشخاص في إطلاق نار

أعلنت شرطة هيوستن الأمريكية، مقتل 3 أشخاص في إطلاق نار، وذلك وفقًا لما أفادته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل لها، صباح اليوم الخميس، دون الإشارة إلى تفاصيل أخرى.