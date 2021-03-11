 شرطة هيوستن الأمريكية تعلن مقتل 3 أشخاص في إطلاق نار - بوابة الشروق
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شرطة هيوستن الأمريكية تعلن مقتل 3 أشخاص في إطلاق نار

هديل هلال
نشر في: الخميس 11 مارس 2021 - 10:17 ص | آخر تحديث: الخميس 11 مارس 2021 - 10:17 ص

أعلنت شرطة هيوستن الأمريكية، مقتل 3 أشخاص في إطلاق نار، وذلك وفقًا لما أفادته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل لها، صباح اليوم الخميس، دون الإشارة إلى تفاصيل أخرى.


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