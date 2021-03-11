التشيك تفتتح مكتبا خارجيا لسفارتها في القدس

افتتحت التشيك في مراسم احتفالية مكتبا خارجيا في القدس تابعا لسفارتها الواقعة في تل أبيب بإسرائيل.



يذكر أن وضع القدس يمثل إحدى نقاط الخلاف الرئيسية في صراع الشرق الأوسط بين إسرائيل والفلسطينيين.



وشارك أندريه بابيس، رئيس الوزراء التشيكي، في مراسم افتتاح المكتب الخارجي اليوم الخميس ووصف هذه الخطوة بأنها تمثل معلما جديدا في العلاقات بين بلاده وإسرائيل.



وسيناط إلى مكتب التمثيل الذي سيعمل تحت قيادة السفارة في تل أبيب مهام من بينها النظر في القضايا المتعلقة بالتعاون الاقتصادي.



من جانبه، أشاد وزير الخارجية الإسرائيلي جابي إشيكنازي بالصداقة بين إسرائيل والتشيك ووجه الشكر إلى الدولة التابعة للاتحاد الأوروبي لأنها كانت رائدة في اتخاذ موقف مختلف من القدس.



وكانت الولايات المتحدة نقلت سفارتها في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس قبل نحو ثلاثة أعوام وقد أثارت هذه الخطوة انتقادات دولية.



وفي أعقاب ذلك أعلن الرئيس التشيكي ميلوش زيمان اعتزامه العمل من أجل أخذ خطوة على غرار ما فعلت واشنطن لكنه لم يتمكن من تنفيذ هذه الخطوة حتى الآن.



وكانت تقارير أفادت مؤخرا بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعتزم توريد اللقاح الزائد عن حاجة إسرائيل إلى التشيك المتضررة بقوة من جائحة كورونا.