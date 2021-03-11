التنمية الصناعية: جدولة المستحقات والمتأخرات المالية على أصحاب الورش

وافق الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية الصناعية، على جدولة المستحقات والمتأخرات المالية على أصحاب هذه الورش المنطقة الصناعية، وهي أحد أهم المشاكل المتراكمة منذ إنشاء المنطقة الصناعية في عام 1996.

وأكد العميد أحمد عز المشرف العام على المناطق الصناعية بالمحافظة، أن تدخل محافظ أسوان ساهم في إيجاد حلول جذرية للعديد من المشاكل المتراكمة، إذ تمت الموافقة على تمليك هذه الورش للمستحقين بنظام الإيجار التمليكي بعد دفع المستحقات بالكامل.

وأوضح العميد، أنه خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة المشرف العام على المناطق الصناعية وبحضور مسؤولي الهيئة العامة للتنمية الصناعية وشركات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء.

وأضاف أحمد عز: "تم تكليف شركتي مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء بإعداد مقايسات إعادة تأهيل المجمع الصناعي على أن يتم تخصيص الوحدات الشاغرة بالمجمع بعد حصرها عن طريق المحافظة".

وتابع: "بالإضافة إلى قيام مسؤولي الجهاز بزيارة ميدانية للمجمع مرة على الأقل شهريًا للتعامل أولا بأول مع احتياجات ومشاكل المستفيدين".