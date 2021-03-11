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ألمانيا: للمرة الأولى تلقيح أكثر من ربع مليون شخص ضد كورونا خلال 24 ساعة

برلين - د ب أ
نشر في: الخميس 11 مارس 2021 - 5:29 م | آخر تحديث: الخميس 11 مارس 2021 - 5:29 م

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني، تلقيح أكثر من ربع مليون شخص ضد فيروس كورونا المستجد في يوم واحد للمرة الأولى في ألمانيا.

وجاء في إحصائية المعهد صباح اليوم أنه تم تسجيل تلقيح 257 ألفا و671 شخصا ضد الفيروس خلال أمس الأربعاء.

يذكر أنه تم تحقيق قيم مشابهة في يومين من قبل (وهما 5 مارس بواقع 245 ألف و358 تطعيما وفي يوم الثلاثاء بواقع 241 ألف و916 تطعيما)، ولكن التطعيمات شهدت تراجعا واضحا من جديد لأيام، فعلى سبيل المثال تم تسجيل 147 ألف و57 تطعيما يوم الأحد الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن القيم اليومية يمكن أن تزيد من خلال تسجيلات لاحقة لمن تلقوا التطعيم.

وبحسب المعهد، تلقى أكثر من 7ر5 مليون شخص على الأقل في ألمانيا تطعيما ضد فيروس كورونا حتى الآن.

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