أمين مجلس الداخلية العرب: إنشاء فريق خبراء عرب لرصد التهديدات الإرهابية

أكد الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب أن رؤساء أجهزة مكافحة الإرهاب في الوطن العربي يناقشون إنشاء فريق خبراء عرب لرصد التهديدات الإرهابية والتحليل الفوري للأعمال الإرهابية.

جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر العربي الثالث والعشرون للمسؤولين عن مكافحة الإرهاب والمنعقد عبر الدائرة التلفزيونية بحضور كل من العقيد شرطة جمال محمد الخليفة بركات رئيس المؤتمر ، و رؤساء وأعضاء الوفود العربية.

وأضاف أن التحديات الناشئة من جائحة كورونا والآثار التي خلفتها قد ضاعفت من حجم المهام الموكلة إلى الأجهزة الأمنية، فقد تم فرض حظر التجول وتقييد حركة التنقل والقيام بإجراءات الإغلاق الكلي أو الجزئي، حرصاً على التباعد الاجتماعي، وتم توجيه جزء كبير من الجهد الأمني للسهر على تطبيق هذه الإجراءات؛ بما يُسهم في الحفاظ على الصحة العامة للمجتمع.

وتابع أنه في ظل ظروف كهذه لم يكن من الغريب أن تعمد التنظيمات الإرهابية إلى استغلال تركيز الأجهزة الأمنية على القيام بمهامها في تطبيق الإجراءات الاحترازية، لإعادة تشكيل هياكلها وترتيب صفوفها.

وأضاف أنه على صعيد العمل الأمني العربي المشترك، حرصت الأمانة العامة كذلك على أن لا تؤثر هذه الجائحة على أنشطة مكافحة الإرهاب وعلى ضمان استمرار التعاون بين الدول العربية وبين المجلس وسائر المنظمات الإقليمية والدولية في هذا المجال.

وأوضح كومان أن المؤتمر يستعرض عددًا من البنود المهمة، تأتي في مقدمتها التحديات المستجدة التي تواجه مكافحة الإرهاب في المنطقة العربية واستغلال العملات الرقمية المشفرة في تمويل الإرهاب؛ وتجنيد الأطفال والتعامل مع المقاتلين الإرهابيين العائدين؛ ولكن أهم بند في نظرنا هو ذلك المتعلق بإنشاء فريق خبراء عرب لرصد التهديدات الإرهابية والتحليل الفوري للأعمال الإرهابية، لأنه يؤسس لآلية عملية جديدة من شأنها أن تترجم تبادل المعلومات في إطار الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب إلى واقع ملموس.