المجر وبولندا تعترضان على آلية جديدة للاتحاد الأوروبي تربط ميزانية التكتل بالمعايير الديمقراطية



اعترضت بولندا والمجر أمام محكمة العدل الأوروبية، على آلية جديدة للاتحاد الأوروبي، تربط ميزانية التكتل بالمعايير الديمقراطية الأساسية.



وتمثل هذه القضايا مواجهة جديدة بين الدولتين التابعتين للاتحاد الأوروبي، والمتهمتين بالتراجع الديمقراطي، وبين دول أخرى أعضاء في التكتل.



وقد تم دمج الآلية الجديدة في خطة الإنفاق الخاصة بالفترة بين عامي 2021 و2027، وصندوق التحفيز المتعلق بفيروس كورونا والذي تبلغ قيمته 750 مليار يورو (890 مليار دولار).



وبحسب محكمة العدل الأوروبية ومقرها لوكسمبورج، فقد قدمت الدولتان شكوتين مختلفتين اعتراضا على الآلية الجديدة، التي تسمح بحجب الأموال التي يقدمها الاتحاد الأوروبي إذا كانت هناك انتهاكات معينة للمعايير الأساسية، مثل تقويض استقلال القضاء.



واحتجت كل من وارسو وبودابست - اللتان تثيران قلقا متزايدا بشأن تراجع المعايير الديمقراطية الأساسية، وتواجهان العديد من القضايا أمام أعلى محكمة في الاتحاد الاوروبي - لاعتبار كل منهما أن الالية الجديدة تمثل تدخلا أيديولوجيا في شؤونهما الداخلية.



ومن جانبه، قال المتحدث باسم الحكومة بيوتر مولر في بيان له: "نعتقد أن مثل هذه الحلول ليس لها أساس قانوني في المعاهدات، وأنها تتدخل في اختصاصات الدول الأعضاء وتنتهك قانون الاتحاد الأوروبي".



وأوضح أن "صرف الأموال من ميزانية الاتحاد الأوروبي، يجب أن يعتمد فقط على تلبية الشروط الموضوعية والمحددة، التي تصدر من اللوائح، بشكل لا لبس فيه".



وجاء في بيان الحكومة أن الاتحاد الأوروبي ليس لديه اختصاص لتعريف مصطلح "سيادة القانون"، ولا لتحديد العوامل المستخدمة لتقييم ما إذا كان يتم الالتزام بالقواعد الكامنة وراء ذلك المصطلح.