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يحتفل الكثيرون في نيبال بمهرجان "ماها شيفاراتري" الهندوسي السنوي، الذي يتم خلاله اعتبار تدخين القنب (الحشيش)، مقبولا.

ويتم الاحتفال بالمهرجان تكريما للاله "شيفا"، وهو أحد الآلهة الهندوسية الرئيسية الثلاثة، والمعروف بإسلوب حياته الخالي من الهموم، وبحبه للقنب.

ويحتفل معظم النيباليين الملتزمين بالمهرجان من خلال الصيام وعبادة الاله "شيفا" إما في منازلهم أو في المعابد، بينما يقوم البعض الآخر بتدخين القنب وتناول الحلويات أو المشروبات المصنوعة من مخدر الماريجوانا.

ويعتبر استخدام الماريجوانا غير قانوني في نيبال، وقد يواجه مدخنوها عقوبة السجن لمدة تصل إلى شهر.