قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، إن افتتاح العاصمة الإدارية يمثل بطبيعة الحال ميلاد دولة جديدة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حقائق وأسرار» الذي يقدمه الإعلامي مصطفى بكر عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الخميس، أن هناك مرحلة جديدة للفترة المقبلة، تشمل الرؤية الخاصة بالبناء والمشروع الوطني الكبير، الذي يقوده الرئيس عبد الفتاح السيسي بداية من أسوان حتى مدينة العلمين والعاصمة الجديدة والمحافظات الجديدة التي يتم إنشاؤها في الظهير الصحراوي.

وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ذكر مع افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة أننا أمام جمهورية جديدة، وميلاد دولة جديدة، وهذا يعني أننا أمام مرحلة تشمل ما جرى الفترة الماضية، مضيفًا أنه أصبح واقعا يعيشه المصريين من خلال فرص تمكين الشباب والمرأة، وتطوير الجهاز الإداري، ووجود سياسات ودوائر سياسية جديدة للسياسة المصرية الخارجية، خارج نطاق الدوائر القديمة.

وأشار إلى ضرورة وجود رؤى في فكر الدولة المصرية الجديدة، وإعادة ترتيب الأوليات والمهام الوطنية وفق فكر الجمهورية الوطنية الجديدة.