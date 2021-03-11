 مايا مرسي: نعيش في العصر الذهبي للمرأة المصرية.. بوجود السيسي عندنا ضهر - بوابة الشروق
الخميس 11 مارس 2021 9:29 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد سن قانون يلزم بتحديد النسل لحل مشكلة الزيادة السكانية؟
النتـائـج تصويت

مايا مرسي: نعيش في العصر الذهبي للمرأة المصرية.. بوجود السيسي عندنا ضهر

مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة
مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة
أسماء الدسوقي
نشر في: الخميس 11 مارس 2021 - 9:15 م | آخر تحديث: الخميس 11 مارس 2021 - 9:15 م

أشادت مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، بكلمة السيدة الأولى انتصار السيسي في احتفالية منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة لإطلاق 2021 عامًا للمرأة، واصفة الكلمة بـ«العظيمة».

وأعربت مرسي، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد شردي عبر فضائية «الحياة»، مساء اليوم الخميس، عن سعادتها بوعي وإدارة القيادة السياسية لملف المرأة، قائلة: «تحيا مصر».

وأضافت أن المرأة المصرية تعيش في العصر الذهبي لها في ظل القيادة السياسية الواعية، التي تساند وتفتح المجالات أمام السيدات المصريات، معقبة: «دي فرصة عمرنا.. بوجود السيسي عندنا ضهر كده»، على حد تعبيرها.

وألقت انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، كلمة مساء اليوم الخميس، ضمن احتفالية منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة لإطلاق 2021 عامًا للمرأة، أكدت فيها أن مصر استطاعت تحقيق طفرة غير مسبوقة في مجال دعم وتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، خلال السنوات الأخيرة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك