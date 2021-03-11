أشادت مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، بكلمة السيدة الأولى انتصار السيسي في احتفالية منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة لإطلاق 2021 عامًا للمرأة، واصفة الكلمة بـ«العظيمة».

وأعربت مرسي، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد شردي عبر فضائية «الحياة»، مساء اليوم الخميس، عن سعادتها بوعي وإدارة القيادة السياسية لملف المرأة، قائلة: «تحيا مصر».

وأضافت أن المرأة المصرية تعيش في العصر الذهبي لها في ظل القيادة السياسية الواعية، التي تساند وتفتح المجالات أمام السيدات المصريات، معقبة: «دي فرصة عمرنا.. بوجود السيسي عندنا ضهر كده»، على حد تعبيرها.

وألقت انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، كلمة مساء اليوم الخميس، ضمن احتفالية منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة لإطلاق 2021 عامًا للمرأة، أكدت فيها أن مصر استطاعت تحقيق طفرة غير مسبوقة في مجال دعم وتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، خلال السنوات الأخيرة.