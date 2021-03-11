مدبولي: قلقون من اعتزام إثيوبيا المضي قدما نحو الملء الثاني لسد النهضة دون تنسيق معنا

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه أكد مع نظيره السوداني عبدالله حمدوك على ثوابت الدولتين بالنسبة لملف سد النهضة وهو الحفاظ على الحقوق التاريخية لدولتي المصب، مؤكدًا أن الدولتين ليستا ضد التنمية في إثيوبيا.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السوداني، مساء الخميس، أن البلدين يدعمان التنمية في إثيوبيا تمامًا بما لا يضر بمصالح الشعبين، مبديًا قلق الشعبين من اعتزام إثيوبيا المضي قدمًا نحو الملء الثاني دون التنسيق مع دولتي المصب.

وتابع: «حريصون على استكمال التنسيق والتعاون في الملف الهام، ونأمل استجابة الأشقاء في إثيوبيا بما يحقق مصالح الشعوب الثلاث، وعلى ثقة أن النهر الذي يربط بين الثلاث بلدان يمد يد التنمية والرخاء بين الشعوب، ونأمل أن نصل لمسار تفاوضي وحل حاسم خلال الفترة المقبلة».