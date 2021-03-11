وبحسب قناة "بي بي سي" البريطانية فقد جعل بروفيسور الكيمياء الهندي راجاغوبلان فيسوفان، 10% من أسفلت الطرق من البلاستيك تقليلا للتلوث الصادر عن رمى ذلك البلاستيك كنفايات.ويتم عمل المزيج الأسفلتي المبتكر بمزج البلاستيك بالحصى والرمل وتسخينها إلى 170 مئوية حتى يكون البلاستيك طبقة مغلفة للحصي ومن ثم يتم وضع القار من فوقها للتثبيت ويكون الطريق جاهزا إذ يحتوي كل كيلو متر منه على طن من مخلفات البلاستيك التي كانت ستلوث البيئة.ويوفر كل كيلومتر من طرق البلاستيك انبعاث طنين ثاني أكسيد الكربون كانت ستصدر عن حرق البلاستيك، كما أن كيلو متر من طريق البلاستيك يوفر 670 دولار تكلفة بناء مقارنة بالطريق العادي.ومنذ فرض الهند استخدام البلاستيك في الطرق داخل المدن ذات التعداد السكاني فوق النصف مليون عام 2015، وبلغ طول طرق البلاستيك بالهند 2500 كيلو متر.ولم يتوقف انتشار البلاستيك بالهند وحدها التي تبني 10 آلاف كيلو متر طرق سنويا وتنتج 3.3 مليون طن بلاستيك سنويا بل توسعت ظاهرةطرق البلاستيك لتشمل دول من جنوب إفريقيا وغانا لسلوفاكيا وبريطانيا بقيادة شركات مثل داو وماكريبير الإسكتلندية.وأما في هولندا ذات هوس ركوب الدراجات فتم بناء أول طريق دراجات بلاستيكي عام 2018 وبلغ عدد المارين عبره حتى مايو الماضي مليون شخص، والطريق حسب أنا كاستويل مديرة الشركة المشرفة عليه، مبنى بالكامل من البلاستيك المعاد تدويره بمعدل 25 كيلو جرام بلاستيك للمتر المربع بينما تضيف آنا إن بناء ذلك الطريق أقل إنتاجا لثاني أكسيد الكربون ب5%من الطريق العادي.ويقول فيسوفان، إن طرق البلاستيك ذات أعمار أطول لتحملها المياه والأوزان الثقيلة بينما يقول ماكريبير إن طرق البلاستيك شديدة المرونة مع تقلبات الجو ما يقلل من ظاهرة المطبات فيها.اضغط هنا :