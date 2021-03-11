أسعار النفط ترتفع بدعم من التفاؤل الاقتصادي



سجلت أسعار النفط ارتفاعا تجاوز 1% اليوم الخميس، بدعم من التوسع في حملات التلقيح ضد كورونا حول العالم وتمرير خطة التحفيز الاقتصادي التي يتبناها الرئيس الأمريكي جو بايدن وتبلغ قيمتها 1.9 تريليون دولار.



وارتفع خام برنت تسوية مايو 89 سنتا، أو بنسبة 1.3%، إلى 68.79 دولارا للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أبريل 97 سنتا، أو بنسبة 1.5% ، إلى 65.38 دولارا.



وكلف بايدن أمس إدارته بطلب 100 مليون جرعة أخرى من لقاح جونسون آند جونسون المضاد لفيروس كورونا، وهي خطوة أخرى لتكديس المخزونات كإجراء وقائي تحسبا لاضطرابات التصنيع أو تفشي طفرات من الفيروس.



وفي تطور مهم آخر، وافق مجلس النواب الأمريكي أمس على مشروع التحفيز الاقتصادي بقيمة 1.9 تريليون دولار لدعم التعافي الاقتصادي بالولايات المتحدة.



وكتب بايدن على موقع تويتر: "لقد وصلت المساعدة". ويخطط بايدن لتوقيع القانون الخاص بالحزمة يوم غد.