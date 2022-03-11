مصادر سورية تنفي إرسال مقاتلين للقتال إلى جانب روسيا في أوكرانيا

نفى مصدر في لجان درعا المركزية (لجان محلية وتضم ممثلين عن المعارضة السورية ووجهاء من محافظة درعا)، توجه مقاتلين من محافظة درعا للقتال الى جانب القوات الروسية في أوكرانيا.

وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الجمعة "جرت اجتماعات بين وجهاء محافظة درعا وقيادات اللواء الثامن في محافظة درعا وتم الاتفاق على رفض توجه أي من أبناء محافظة درعا سواء من مقاتلي اللواء الثامن المدعوم من روسيا أو أي شخص من أبناء محافظة درعا".

وأكد المصدر، أن قيادة اللواء الثامن " كان لها رأي مطابق لرأي لجان درعا المركزية بأنها لن تقبل إرسال مقاتلين من عناصرها إلى أوكرانيا للقتال الى جانب القوات الروسية التي تعتبر من أهم القوى العالمية وليست بحاجة الى مقاتلين من أبناء محافظة درعا ، ويطلق عليهم البعض مرتزقة".

كشف مصدر في الجبهة الجنوبية التابعة للجيش السوري الحر أن " القوات الروسية في قاعدة حميميم طلبت من قادة الفيلق الخامس وقوات الدفاع الوطني والفرقة 25 ومجموعات أخرى تتلقى دعما من القوات الروسية، إرسال مقاتلين الى أوكرانيا للقتال الى جانب القوات الروسية ضد الجيش الأوكراني".

وإلى ذلك نقلت وسائل إعلام رسمية سورية منذ أيام أن القوات الأمريكية الموجودة في منطقة التنف على الحدود السورية العراقية بريف حمص الشرقي نقلت مقاتلين من فصائل المعارضة للقتال الى جانب القوات الأوكرانيا ضد القوات الروسية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال خلال الاجتماع اليوم إنه سيتم السماح للمتطوعين الراغبين بالقتال بالذهاب إلى أوكرانيا، في وقت أكد فيه وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، أن "16 ألف متطوع من الشرق الأوسط مستعدون للقتال في منطقة دونباس" الانفصالية في أوكرانيا.