قال ممثل الصين في مفاوضات فيينا، أن النص النهائي للاتفاق النووي جاهز تقريبًا، متابعًا: «نأمل استئناف المفاوضات خلال يومين».

‏وأوضح الممثل، أن النص النهائي للاتفاق النووي يحتاج إلى لمسات نهائية وسيتواصل العمل لاستكماله، وفقًا لفضائية «الجزيرة»، مساء اليوم الجمعة.

وتم الإعلان، في وقت سابق من صباح اليوم الجمعة، عن توقف مفاوضات فيينا بعد طلب روسي بضمانات لعلاقات تجارية مع ‎إيران لا تتأثر بالعقوبات جراء غزو أوكرانيا.

وأكدت الخارجية الإيرانية، إن التوقف المؤقت لمفاوضات فيينا قد يكون فرصة لحل النقاط العالقة والعودة النهائية للاتفاق، متابعة: «لن يؤثر أي عامل خارجي على إرادتنا المشتركة للمضي قدما من أجل اتفاق شامل في فيينا».