نبيل نعوم يكتب: ثمن الإنسان

يقول المثل «أرض من غير ناس ما تنداس».

يجلس بعض زعماء العالم وأباطرته وملوكه وقادة جيوشه فى قصورهم الفاخرة أو فى مخابئهم المحصنة ضد حتى الأسلحة النووية، ويتبادلون الاتهامات واللوم حول ما يخصهم من أرض الله الواسعة، ويختلفون ويتهمون ويهددون بالتضحية بآخر جندى من جيوشهم التى تستهلك معظم ثروات الشعوب، وذلك للمحافظة على الحدود أو مدها من أجل سلامة الأفراد. وكما فى قصيدة الشاعر المصرى اليونانى السكندرى كفافيس «فى انتظار البرابرة»، من ترجمة الشاعر المصرى القدير رفعت سلام، والذى يتحدث فيها كفافيس عن الدور الذى يلعبه الكثير من القادة بشغل بال الشعوب بالخوف من هجوم البرابرة على الحدود. وفى الواقع لا يوجد برابرة، بل مشعلو الحروب هم البرابرة. وينهى الشاعر قصيدته الخالدة بقوله:

«بعض من وصلوا من الحدود

يقولون إن البرابرة لم يعد لهم وجود

والآن ما الذى سيحل بنا بلا برابرة،

لقد كانوا، هؤلاء الناس، نوعا من الحل.

وأخيرا وكما كان من قبل، يعاملنا قادة الكون الأرضى كأفراد وليس كآناس. والفرق فى اللغة العربية بين الفرد والإنسان؛ الفرد هو الكائن الذى هُيئ له التواجد فى بقعة ما من الكرة الأرضية بصفات خاصة ترجع للمعتقدات التاريخية والاجتماعية والثقافية والدينية، والتأثيرات الجغرافية، أما الإنسان فهو ناتج التطور البيولوجى الشامل لكل أهداف تطور الإنسان على سطح كوكبنا الأرض من أجل استمرار الحياة.

والفترة السابقة ومنذ بداية التاريخ يعامل قادة الدول والإمبراطوريات شعوبهم الذين يعيشون داخل حوزتهم الجغرافية كأفراد وليس كآناس، بحجة الحفاظ على الأبعاد الجغرافية والسياسية أو الدينية لرعاياهم عن طريق السيطرة بالسلطة العقائدية على مصير الإنسان. وترجع كلمة إنسان وهو الكائن الحى المفكر إلى الفعل آنس بمعنى الملاطفة والشعور بالأنس وإزالة الوحشة. وفى نهاية الأمر ما فائدة البلاد بعد دمارها وموت أو اضطرار سكانها للهرب أو تشريدهم فللإنسان قيمة تفوق الحصر، ويكفى إن نظرنا إلى الأمر من ناحية الثمن لوجدنا أن لكل جزء أو عضو فى جسده قيمة نقدية تقدر بمئات الآلاف من الدولارات، لو احتاج المريض أن يستبدله، أو يشتريه، إن عجز عن وظيفته البيولوجية. ولكن كما نرى فى الفترة الأخيرة لم يعد للإنسان الثمن نفسه، فبعد خراب بعض البلدان وتدميرها، نجد اللاجئين والمهاجرين على حدود بعض الدول وقد منعهم البوليس بالأسوار الشائكة ليعانوا من البرد وسوء المعاملة والمرض فى المخيمات أو فى العراء، بينما هذه الدول نفسها التى ترفض دخول هؤلاء الذين دمرت الحروب بلادهم، تستقبل اللاجئين من دول أخرى مجاورة أو تنتمى لأصول جنسية واحدة، بالترحيب والورود والطعام والعناية الصحية، بل حتى بكروت الهواتف النقالة.

وفى جريدة الجارديان البريطانية، يتساءل ويكتب أستاذ الأدب الإنجليزى فى كلية بروكلين التابعة لجامعة نيويورك، الدكتور مصطفى بيومى الكاتب والصحفى الأمريكى من أصل مصرى، والحائز على عدة جوائز أدبية مهمة:

«هل يستحق الأوكرانيون التعاطف أكثر من الأفغان والعراقيين؟ يبدو أن الكثيرين يعتقدون ذلك. الأسبوع الماضى، أثناء بثه على الهواء، صرح تشارلى داجاتا كبير المراسلين الأجانب فى شبكة الأخبار سى بى إس «أن أوكرانيا ليست مكانا ــ مع كل الاحترام الواجب ــ مثل العراق أو أفغانستان فهى ذات حضارة أوروبية». بعد كل شىء، من خلال وصف أوكرانيا بأنها «متحضرة»، ألا يخبرنا أن الأوكرانيين، على عكس الأفغان والعراقيين، يستحقون تعاطفنا أكثر من العراقيين أو الأفغان؟ وسرعان ما اعتذر المراسل المخضرم، بعد تصاعد الغضب على الإنترنت. ولكن منذ أن بدأت روسيا غزوها واسع النطاق فى 24 فبراير، لم يكن داجاتا هو الصحفى الوحيد الذى نظر إلى محنة الأوكرانيين نظرة شوفينية، فقد أجرت بى بى سى مقابلة مع نائب المدعى العام السابق لأوكرانيا، الذى قال للشبكة: «إنه أمر مؤثر للغاية بالنسبة لى لأننى أرى الأوروبيين بعيون زرقاء وشعر أشقر... يُقتلون كل يوم». وبدلا من طرح الأسئلة أو الطعن فى التعليق، أجاب مضيف البى بى سى بشكل قاطع «أنا أتفهم وأحترم مشاعرك». وعلى قناة بى إف إم الفرنسية، قال الصحفى فيليب كوربى عن أوكرانيا: «نحن لا نتحدث هنا عن فرار سوريين من قصف النظام السورى المدعوم من بوتين. نحن نتحدث عن الأوروبيين الذين يغادرون فى سيارات تشبه سياراتنا». بعبارة أخرى، لا يبدو الأوكرانيون مثلنا «نحن» فقط؛ بل حتى سياراتهم تبدو مثل سياراتنا. هناك المزيد للأسف. تكلم صحفى فى قناة آى تى فى من بولندا عما يحدث فى أوكرانيا: «لقد حدث لهم الآن ما لا يمكن تصوره. فهذه ليست دولة نامية من العالم الثالث. هذه هى أوروبا!» كما لو كانت الحرب دائمًا وإلى الأبد وبالا عاديًا يقتصر على دول العالم الثالث النامية».

هكذا نرى كيف يختلف سعر الإنسان حسب تقدير سكان ما يسمى بالعالم الأول ونظرتهم إلى ما يحدث من حرب ودمار غير مقبول أو مبرر لسكان إحدى الدول الأوروبية، الذين من الواضح ليسوا لاجئين يتطلعون إلى الهروب من مناطق فى الشرق الأوسط لا تزال فى حالة حرب كبيرة. والحرب مكروهة أينما نشبت، يحرك نيرانها المتحكمون فى مصائر البشر، وكأن سكان هذا الكوكب رائع الجمال، لا يكفيهم كوارث الأوبئة وأضرار تلوث المناخ والبيئة، ولكن عليهم أن يعانوا مرة أخرى من بطش الحروب وأمراض حب العظمة والأنانية لدى بعض المحاربين، وينسون قول الكاتب الروسى الشهير ليو تولستوى صاحب ملحمة الحرب والسلام: «أقوى المحاربين هما الوقت والصبر».