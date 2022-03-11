وزير الزراعة: كنا نستورد نحو 95% من بذور الخضر قبل إطلاق برنامج الإنتاج الوطني

قال الدكتور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن مصر كانت تستورد نحو 95% من بذور الخضر، قبل أن تطلق البرنامج الوطني لإنتاج البذور بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي خالد ميري ببرنامج "كلمة السر" على قناة "صدى البلد"، أن الأراضي الزراعية القديمة ثروة قومية يجب الحفاظ عليها، موضحا أنه يتم الانفاق على استصلاح الفدان الجديد نحو 300 ألف جنيه من أجل تحويله لأرض زراعية صالحة.

وعن التعديات على الأراضي الزراعية، أكّد الوزير إجراء الإزالة الفورية لأي تعد على الأراضي الزراعية في المهد، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على حرمان المتعدي من أي دعم وتشديد العقوبة عليه.

وأوضح القصير، أنه يوجد نحو 2.2 مليون فدان عبارة عن مشروعات زراعية جديدة، تمثل حوالى 35% من مساحة الدلتا، ما يعني إنشاء دولة جديدة قادرة على توفير احتياجاتها.

وعن أسعار اللحوم، قال وزير الزراعة، إن تحركها جاء نتيجة ارتفاع أسعار الأعلاف، لكن الدولة لديها مشروعا وصفه بـ"العظيم"، وهو المشروع القومي للبتلو الذي سيحقق الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء، وجرى تمويل 450 ألف رأس ماشية لصغار المزارعين، مشيرا إلى أن مصر تنتج حوالي 60% من احتياجاتها من اللحوم، في حين أنها من أكبر الدول المستهلك لها، الأمر الذي يدفعنا إلى الانتباه لضرورة ترشيد الاستهلاك.

وأكد أن الدولة تحقق اكتفاء ذاتيًّا من الدواجن وتقترب من تحقيق الاكتفاء من الأسماك، وتنتج 6 ملايين طن ألبان وليدها اكتفاء ذاتي منه، فضلا التوسع في مراكز تجميع الألبان لتصنيع لبن صحي وآمن.

وعن دعم الفلاح، قال القصير إنّ الدولة لا تتوقف عن تقديم كل سبل الدعم للفلاحين لزيادة القدرة الإنتاجية، وتقدم لهم مبادرات تمويل المشروعات الزراعية بفائدة 5% فقط، إلى جانب إسقاط عدد من الديون السابقة على الفلاحين.