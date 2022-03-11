الزمالك في مواجهة مصيرية أمام الوداد بدوري أبطال إفريقيا

فيريرا يبدأ ولايته الثانية بمباراة صعبة.. والوداد يتطلع للصدارة

تنطلق اليوم منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا بـ مباريات قوية، ضمن منافسات المجموعة الأولى، حيث سيكون الزمالك أمام مواجهة مصيرية في السادسة مساءً تحت شعار أكون أو لا أكون، عندما يستضيف الوداد المغربي على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

يستضيف الزمالك فريق الوداد البيضاوي المغربي، في حين يلعب غدا بيترو أتلتيكو مع ضيفه ساجرادا اسبيرانسا في لقاء أنجولي خالص .

ويتصدر بيترو أتلتيكو الترتيب برصيد 7 نقاط، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه الوداد، الفائز بالبطولة عامي 1992 و2017، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد نقطتين، ويتذيل ساجرادا، الذي يظهر في هذا الدور لأول مرة، الترتيب بنقطة واحدة.

ويعاني الزمالك، من البداية المخيبة في المجموعة، بعدما تعادل في أول جولتين مع ممثلي أنجولا في البطولة، قبل أن يتلقى خسارة مدوية 1-3 أمام مضيفه الوداد، والتي تسببت في رحيل مدربه الفرنسي السابق باتريس كارتيرون، والتعاقد مع البرتغالي جيسفالدو فيريرا، في ولايته الثانية مع الفريق الأبيض، الذي قاده للتتويج بالثنائية المحلية (الدوري المصري وكأس مصر) موسم 2014 / 2015.

وتقابل الوداد مع الزمالك، مرتين فقط في مصر، وكان التفوق فيهما للزمالك، مع غزارة تهديفية كبيرة. المرة الأولى كانت عندما حل الوداد، ضيفًا على الزمالك بستاد القاهرة في فبراير 2003، في إطار كأس السوبر الإفريقي وتوج الزمالك باللقب القاري، بعد فوزه 3-1 على الوداد البيضاوي.

فيما كانت الزيارة الثانية للوداد ضد الزمالك، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا نسخة 2016، وأقيمت مباراة الذهاب على ملعب برج العرب بالإسكندرية، وشهدت فوز الزمالك بنتيجة 4-0.

من المتوقع أن يدخل الزمالك مباراة اليوم بتشكيل يضم: محمد أبو جبل في حراسة المرمى، امامه الرباعي حازم إمام، محمود علاء، محمود حمدي الونش وأحمد أبو الفتوح، وفي الوسط يلعب إمام عاشور ومحمد أشرف روقا ويوسف أوباما، فيما يقود الهجوم أشرف بن شرقي، أحمد سيد زيزو وسيف الدين الجزيري.

ومن الممكن أن يحسم بيترو أتلتيكو والوداد تأهلهما رسميا لمرحلة خروج المغلوب في تلك الجولة، حال تكرار تفوقهما الذي تحقق في الجولة الماضية على ساجرادا والزمالك.

وسيرفع بيترو أتلتيكو، الذي فاز على ساجرادا في الجولة الماضية، رصيده في تلك الحالة إلى 10 نقاط وسيظل رصيد مواطنه متوقفا عند نقطة واحدة، بينما سيمتلك الوداد 9 نقاط، وسيظل رصيد الزمالك متجمدا عند النقطتين، وهو ما يعني استحاله صعوده للدور القادم، حتى في حال فوزه في الجولتين المقبلتين.

على الجانب الآخر، يبحث الوداد المغربي عن تكرار الفوز على الزمالك أو التعادل على أقل تقدير، من أجل زيادة فرص الفريق في التأهل للدور التالي، كما أكد وليد الركراكي، مدرب الوداد المغربي، أن فريقه سيلعب من أجل الفوز على الزمالك في معقله بالقاهرة.

وتحدث الركراكي عن مواجهة الزمالك في تصريحات نقلتها صحيفة «المنتخب المغربية» قائلًا: "هي مباراة قوية تلك التي تنتظرنا أمام الزمالك بالقاهرة، فكما أننا استفدنا من حضور جماهيرنا لنحقق فوزًا كبيرًا، سيعتمدون أيضًا على جماهيرهم لصناعة الفارق".

وأضاف: "لن نواجه الزمالك في معقله لننال نقطة التعادل، سنلعب هناك من أجل الفوز، ونملك الأدوات لتحقيق ذلك".

وأتم: "الزمالك لا يملك خيار سوى الفوز ليبقي على حظوظه في التأهل للدور ربع النهائي، نحن أيضا نتوق لتحقيق الفوز الذي يوصلنا للنقطة التاسعة ويقربنا أكثر من عبور دور المجموعات".

واستبعد الركراكي أربعة لاعبين من تدريب الفريق الأول، وفقًا لما نشره موقع «البطولة» المغربي، والذي أوضح أن الركراكي قرر معاقبة كل من بدر كادارين وأمين أبو الفتح وحمزة آيت علال وبديع أوك بالتدرب مع فريق الشباب.