أحمد الأحمر رجل مباراة ديربي اليد

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استطاع أحمد الأحمر الفوز بلقب رجل مباراة ديربي كرة اليد بين نادي الزمالك والنادي الأهلي، والتي انتهت منذ قليل بتغلب نادي الزمالك بنتيجة 34-28، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة الثالثة والأخيرة بدوري محترفي كرة اليد.

وحصل أحمد الأحمر على لقب رجل المباراة بعد ان استطاع تسجيل 14 هدف في شباك النادي الأهلي كما ساهم في صناعة 5 أهداف اخري.

وبذلك تصدر نادي الزمالك المرحلة الثالثة من دوري محترفي اليد بعد تغلبه على غريمه التقليدي النادي الأهلي.

جدير بالذكر أن الزمالك هو حامل لقب دوري المحترفين لرجال كرة اليد في الموسم الماضي، بعد منافسه قوية مع غريمه التقليدي الأهلي.