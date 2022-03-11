رانيا يحيى: المرأة تعيش عصرها الذهبي في ظل حكم الرئيس السيسي

قالت الدكتورة رانيا يحيى عضو المجلس القومي للمرأة، إن النساء شغلن مناصب مهمة منها الوزيرة والمحافظة والقاضية وغيرها، مؤكدة أن لديهن القدرة على تحمل المسؤولية مثل الرجال.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد ميري ببرنامج "كلمة السر" على قناة "صدى البلد": "نأمل في خروج قانون الأحوال الشخصية الجديد، بشكل منصف للمرأة كما وعد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حتى يضمن حماية الأطفال الذين يعتبرون رجال الغد»، مشيرة إلى ضرورة وجود حماية للمرأة ضد العنف.

وتابعت أن وصول المرأة إلى منصب قاضية في مجلس الدولة للمرة الأولى جعل كل نساء مصر يشعرن بالفخر والاعتزاز، مشيرة إلى أن المرأة تعيش الآن عصرها الذهبي في ظل حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي.