قال عز عبد الرحمن رئيس بحوث القمح بمركز البحوث الزراعية، إنّ هناك 3.6 مليون فدان منزرعًا بالقمح خلال العام الحالي، واصفًا ذلك بالأمر "المطمئن".

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، مقدم برنامج "نظرة" على قناة "صدى البلد"، أنّ مساحة القمح هذا العام أكثر من الأعوام الماضية، مرجعًا ذلك إلى إعلان الحكومة في وقت مبكر عن سعر استلام القمح بارتفاع 50 جنيهًا عن العام الماضي.

ولفت إلى أن هذه المساحة تنقسم بين أراض صحراوية وأراض تزرع للمرة الأولى في مناطق الوادي والدلتا وأخرى تعتمد على مياه الأمطار.

وأشار إلى أن هناك تفاوت في إنتاجية الأرض الزراعية من القمح لاختلاف نوعية الأرض، موضحا أن المتوسط العام للإنتاج 19.5 أردب، أن المستهدف تورديه هذا العام 4 ملايين طن، وهذا حسب القدرة الاستيعابية للصوامع.