مهندسو الإسكندرية يتوافدون للتصويت على النقيب العام في جولة الإعادة

انطلقت انتخابات المرحلة الثالثة فى لجنة نادى المهندسين سابا باشا بالإسكندرية، اليوم الجمعة ، لاختيار النقيب العام في جولة الإعادة بين طارق النبراوي وهاني ضاحي.

وقال المهندس محمد فتح الباب، رئيس لجنة الانتخابات فى نقابة المهندسين بالإسكندرية، إنه تم الانتهاء من الاستعدادات الخاصة بالمرحلة الثالثة والأخيرة لاستقبال مهندسى الإسكندرية لاختيار النقيب العام وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة داخل نادى المهندسين وتستمر حتى السابعة مساء اليوم ثم تبدأ عملية الفرز.

وأضاف أن المرحلة الثالثة والأخيرة تأتى لاختيار النقيب العام وتسليم كل مهندس استمارة تصويت وذلك تحت إشراف قضائى كامل فى كل لجنة فرعية .

يذكر أن من لهم حق التصويت فى انتخابات نقابة المهندسين بالإسكندرية هم 95 ألف مهندس، ويفوز بمنصب النقيب العام الحاصل على أعلى الأصوات على مستوى الجمهورية .