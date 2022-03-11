16 مدربا بجنوب سيناء يتقدمون لتجديد اعتمادهم بالأكاديمية المهنية للمعلمين كمدربين

قال شريف عبدالله، مدير فرع الأكاديمية المهنية للمعلمين بجنوب سيناء، إنه جرى الانتهاء من استلام ملفات المدربين الراغبين في تجديد الاعتماد في مجالين، وهم مدرب تخصصي، مدرب تربوي عام، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد المتقدمين لتجديد الاعتماد بلغ 16 شخصًا من العاملين بمديرية التربية والتعليم، والمنطقة الأزهرية بجنوب سيناء، بينهم 12 مدربا تربويا عاما، و4 مدربين تخصصي.

وأوضح مدير فرع الأكاديمية بجنوب سيناء في تصريح لـ"الشروق" اليوم الجمعة، أن جميع المتقدمين لتجديد الاعتماد خضعوا لاختبارات إلكترونية، ومن المقرر أن يجري تحديد موعد للمقابلة الشخصية في الفرع الرئيسي للجامعة في القاهرة؛ تمهيدًا لاعتمادهم رسميًا.

وأعلنت الأكاديمية المهنية للمعلمين، عن فتح باب التقدم لمن يرغب في تجديد اعتماد المدربين والمراجعين الخارجين السابقين، لمدة أسبوعين.

وشددت على ضرورة تسليم ملفات التقدم بتجديد الاعتماد مستوفاة إلى فرع الأكاديمية المهنية للمعلمين التابع له المتقدم، وفقًا للشروط والإجراءات المعتمدة من الأكاديمية المهنية للمعلمين على النحو التالي:

- أن يكون قد سبق اعتماده من الأكاديمية المهنية للمعلمين.

- أن يكون المتقدم على رأس العمل.

- أن يكون المتقدم حاصل على تقدير ممتاز، أو ما يعادلها في آخر تقريري أداء.

- اجتياز اختبار الأكاديمية بنسبة لا تقل عن 65%.

- اجتياز المقابلة الشخصية للجنة الاعتماد بنسبة لا تقل على 65%.

- إقرار بالالتزام بأخلاقيات التدريب والتعليمات، والموافقة على شروط وإجراءات الاعتماد المطبقة بالأكاديمية، والقواعد واللوائح المنظمة عند تكليفه بالعمل.