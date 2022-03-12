ميدو: ليفربول سيعمل على تشويه صورة صلاح بكل الطرق الممكنة

علق أحمد حسام ميدو مهاجم منتخب مصر السابق، على عدم توصل محمد صلاح نجم ليفربول مع ناديه لاتفاق من أجل تجديد عقده. وحتى الآن لم يتمكن صلاح من الوصول لاتفاق مع نادي ليفربول لتجديد عقده.

وكتب أحمد حسام ميدو عبر صفحته الشخصية على تويتر:"أخشى على صلاح من تشويه صورته في الاسابيع القادمة من قبل الإعلام الانجليزي ،ليفربول سيعمل على تشويه صورته بكل الطرق الممكنة.

وأضاف العالمي:" للأسف هذه هي كرة القدم إذا لم تتوصل لاتفاق معي فأنت عدوي الأول".

وكان فابريزو رومانو مراسل سكاي سبورتس قد قال حول أزمة تجديد صلاح عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "صلاح ووكيله ليس لديهم نية لقبول عرض ليفربول لتجديد عقد اللاعب".